Каменский: «Овечкину по силам догнать Ягра уже в этом сезоне»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отметил, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину по силам в текущем сезоне догнать чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Думаю, что по силам [догнать Ягра], и хочу пожелать ему этого, — цитирует ТАСС Каменского. — Он хорошо подготовился перед сезоном — и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть».

По мнению Каменского, Овечкин сумеет преодолеть возможный спад в сезоне после яркого начала регулярного чемпионата.

«Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет — он уже достаточно опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы», — отметил он.

Овечкин в матче с «Оттавой» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).