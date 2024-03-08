Каменский — о результативности Овечкина: «Радует, что в таком возрасте он показывает отличную игру»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на шайбу и голевую передачу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

«Хочу пожелать Александру таких же успехов, какие он показывает в этом году. Чтобы он забивал в каждом матче и нас радовал, а 2024 год стал самым успешным. Не доказывал, а показывал тот хоккей, в который играл всю карьеру. Очень радует, что в таком возрасте Александр показывает такую отличную игру», — сказал Каменский «СЭ».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 58 матчах, забросил 18 шайб и отдал 29 результативных передач.

«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 67 набранных очков. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке (64 очка).