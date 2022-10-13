Каменский — об игре Овечкина в матче против «Бостона»: «Из-за одной игры нельзя делать трагедию»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о неудачном старте нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
«На Овечкина нет никакого давления, он отыграл только первую игру, еще 81 матч в регулярном сезоне. Я смотрел эту встречу, он показывал хороший хоккей, мог забить, но не повезло чуть-чуть. Он великий игрок и всем уже все доказал. Из-за одной игры нельзя делать трагедию.
Да, представители НХЛ сделали заявление, что Александр не поддерживает СВО, но думаю, это на него никак не давит психологически. Овечкин настолько опытный игрок, что уже не обращает на это внимание и концентрируется на хоккее», — приводит Metaratings.ru слова Каменского.
В первом матче нового сезона НХЛ «Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона» (2:5). 37-летний российский хоккеист не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|- : -
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00