Каменский: «У Овечкина пока тяжело идет сезон, но он опытный боец и знает, как все это побороть»

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский заверил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин справится с затянувшимся кризисом.

41-летний Овечкин установил новый личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в регулярных чемпионатах НХЛ — 16 матчей без заброшенных шайб. Прежняя планка — 14 матчей — держалась с ноября-декабря 2023 года, а последний гол капитана датирован 12 октября, когда «Вашингтон» играл с «Сиэтлом».

«Пока тяжело идет сезон у Александра. Но он опытный боец и знает, как все это побороть, так что все будет нормально, я в этом уверен», — сказал Каменский «РИА Новости».

Матч с «Бостоном» (5:7), в котором Овечкин отдал результативный пас, привел «Кэпиталз» к пятому поражению подряд. Зато тот ассист вошел в историю — он стал для Овечкина 764-м в карьере и поднял его на чистое 46-е место в истории лиги по передачам.

Сезон-2026/27, объявленный прощальным еще 5 октября, — 22-й в карьере Овечкина в НХЛ, и по его окончании он завершит выступления в Северной Америке. В 21 матче нынешнего чемпионата он набрал 7 очков — 1 гол и 6 передач.

В активе россиянина 930 заброшенных шайб в 1594 матчах регулярных чемпионатов — больше, чем у любого игрока в истории лиги; прежний рекорд Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах. С учетом плей-офф на счету Овечкина 1007 голов — до абсолютного рекорда канадца (1016) осталось 10 шайб.