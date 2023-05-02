Каменский сравнил российских голкиперов НХЛ Самсонова и Бобровского

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, кто сильнее из оставшихся российских голкиперов в плей-офф НХЛ.

«Если случится такое, что «Торонто» сыграет с «Флоридой» в плей-офф, то нас ждет дуэль двух российских голкиперов, Ильи Самсонова и Сергея Бобровского. Сильнее окажется тот, чья команда сыграет лучше. Но если все же брать отдельные качества, то Сергей намного опытнее», — приводит слова Каменского RT.