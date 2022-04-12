Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре «СЭ» отреагировал на четырехматчевую дисквалификацию российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Есть правила игры в хоккей, он их нарушил, а дисциплинарный комитет вынес приговор, потому что это все по правилам. Комитет принял решение, и там не обсуждается», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Предаторз» Марка Боровецки. Помимо пропуска матчей, Малкин заплатит 190 тысяч долларов в качестве штрафа. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.