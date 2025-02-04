Каменский считает почетной высокую оценку Трампом российских хоккеистов

Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-1995/96 Валерий Каменский считает, что высокая оценка российских игроков, выступающих в НХЛ, со стороны президента США Дональда Трампа является почетной для них и для отечественного спорта.

«Прежде чем войти в Зал славы, нужно пройти определенные процедуры. Бобровский однозначно заслужил своей игрой туда войти, и я думаю, что это обязательно случится. Он выиграл Кубок Стэнли, признавался лучшим вратарем сезона, продолжает играть на высочайшем уровне, поэтому сомнений в этом никаких нет. Но сначала Бобровскому нужно завершить карьеру, а потом уже этот вопрос решится.

Очень почетно, что наших хоккеистов ценит и отмечает президент США. Для нашего хоккея и для Бобровского лично — это высокая оценка», — рассказал Каменский ТАСС.

Во время встречи с игроками и тренерами клуба «Флорида», который в 2024 году завоевал Кубок Стэнли, Дональд Трамп заявил, что российского вратаря команды Сергея Бобровского стоит включить в Зал славы в Торонто. Ранее он дал высокую оценку капитану «Вашингтона» Александру Овечкину.