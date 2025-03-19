Хоккей
19 марта, 11:59

Каменский считает матч сборных России и США полезным для развития мирового хоккея

Даниил Аршавский

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский поддержал идею проведения встречи российских и американских игроков КХЛ и НХЛ.

Во вторник, 18 марта, стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Думаю, что это будет встреча команд российских и американских хоккеистов. Считаю, что наши ребята в НХЛ с удовольствием примут участие в этом матче в составе российской команды или сборной. Это здорово для развития мирового хоккея, здорово для традиций, которые были заложены еще нашими ветеранами в Суперсериях», — цитирует Каменского ТАСС.

Источник: ТАСС
