Каменский считает, что НХЛ могла пригласить на Матч звезд больше российских хоккеистов

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) могла пригласить на Матч звезд гораздо больше российских игроков.

«Гордимся тем, что наши ребята задают тон в НХЛ, от этого и такое их количество на Матче звезд, они держат свою марку. Они одни из ведущих хоккеистов в лиге, и я думаю, что можно было еще набрать россиян, если бы позволяло положение. В частности, это и Женя Малкин, и защитник Дмитрий Орлов.

Организаторы молодцы, меняют форматы, чтобы зрителям было интересно, поэтому любой формат попадания на Матч звезд считается большим плюсом для хоккеистов и команд. Какой формат — без разницы: если игрок попадает на такой матч, это очень престижно, и это у него остается в памяти на всю жизнь», — приводит ТАСС слова Каменского.

В Матче звезд НХЛ-2023 победу одержала сборная Атлантического дивизиона, которая в финале обыграла команду Центрального дивизиона. В турнире приняло участие рекордное число российских хоккеистов — девять.