Каменский считает, что Михеев готов к игре за сборную России

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский прокомментировал удачный старт сезона для нападающего Ильи Михеева в «Торонто». В 9 матчах он набрал 7 (3+4) очков.

— Каждый молодой игрок раскрывается по-своему — у кого-то это получается в 19 лет, у кого-то в 21-22, бывают совсем поздние, — цитируют «Известия» Каменского. — Все зависит от условий, в которые ты попадаешь, доверия тренера, плюс от собственной работы над собой. Стричь всех под одну гребенку не стоит. В случае с Михеевым меня радует, что он попал в хорошую команду, где сумел быстро адаптироваться, и показывает тот уровень, на который способен. Он был звездой в КХЛ и теперь только подтвердил, что готов играть в сборной.

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