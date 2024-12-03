Каменский пожелал Овечкину скорейшего восстановления: «Будет здоровье — побьются рекорды»

Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он играет в каждом матче и старается забивать. О рекорде тяжело не думать. Все мы ждем, а он будет играть. Там как получится. Пожелаем успехов и скорейшего восстановления. Будет здоровье — побьются рекорды. Все будет», — сказал Каменский «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.