Каменский: «Овечкин только молодеет! Надеюсь, он будет продолжать бить рекорды»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. Российский хоккеист набрал 41 очко в 26 матчах, что является его лучшим результатом за всю карьеру.

«Овечкин только молодеет. И это нас радует! Дай бог, чтобы все это продолжалось. Надеюсь, он будет продолжать бить рекорды, а мы будем за него радоваться. Все это получается за счет профессионального отношения к хоккею, к себе, к своей работе. Трудолюбие, характер, партнеры, команда, семья — вся совокупность этих факторов приводит к такому результату», — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).