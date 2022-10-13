Каменский: «Ничушкину доверяют в «Колорадо», команда будет претендовать на Кубок Стэнли»
Бывший нападающий «Колорадо» Валерий Каменский оценил успешный старт форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина в сезоне-2022/23 в НХЛ.
«Хоккеисты «Колорадо» в этом сезоне могут оставить Кубок Стэнли у себя и будут стараться это делать изо всех сил. У них все есть для реализации этой цели — они усилились хорошим вратарем, команда чувствует вкус победы, все будет зависеть от них самих. Сможет ли Ничушкин стать одним из лидеров «Колорадо»? В первые два звена он должен проходить, а в большинстве он и так играет, ему там доверяют.
Сможет ли Ничушкин улучшить свой личный рекорд результативности? Все будет зависеть от него самого, но будем надеяться, что он сможет это сделать. Валерий играет в основном составе и делает это здорово. Главное, чтобы травм не было, ведь они могут помешать», — приводит Metaratings слова Каменского.
В первом матче сезона-2022/23 в регулярном чемпионате НХЛ против «Чикаго» (5:2) Ничушкин сделал дубль.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|- : -
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|- : -
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|- : -
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|- : -
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00