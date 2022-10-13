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13 октября, 23:58

Каменский: «Ничушкину доверяют в «Колорадо», команда будет претендовать на Кубок Стэнли»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Колорадо» Валерий Каменский оценил успешный старт форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина в сезоне-2022/23 в НХЛ.

«Хоккеисты «Колорадо» в этом сезоне могут оставить Кубок Стэнли у себя и будут стараться это делать изо всех сил. У них все есть для реализации этой цели — они усилились хорошим вратарем, команда чувствует вкус победы, все будет зависеть от них самих. Сможет ли Ничушкин стать одним из лидеров «Колорадо»? В первые два звена он должен проходить, а в большинстве он и так играет, ему там доверяют.
Сможет ли Ничушкин улучшить свой личный рекорд результативности? Все будет зависеть от него самого, но будем надеяться, что он сможет это сделать. Валерий играет в основном составе и делает это здорово. Главное, чтобы травм не было, ведь они могут помешать», — приводит Metaratings слова Каменского.

В первом матче сезона-2022/23 в регулярном чемпионате НХЛ против «Чикаго» (5:2) Ничушкин сделал дубль.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskiy-nichushkinu-doveryayut-v-kolorado-komanda-budet-pretendovat-na-kubok-stenli-1384351/
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Валерий Каменский
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