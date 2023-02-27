Каменский: «Хочу пожелать Капризову превзойти свои прошлогодние статистические показатели»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский отреагировал на хет-трик российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2).

«Я думаю, что он с каждым сезоном добавляет, у него появляется уверенность, и он становится лидером своей команды. Кирилл сейчас приносит большую пользу «Миннесоте». Хочу пожелать ему превзойти свои прошлогодние статистические показатели», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.

«Миннесота» набрала 72 очка и занимает пятое месте в турнирной таблице Западной конференции.