Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова во втором матче серии плей-фофф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:1).

«Он проводить великолепный сезон. Пусть этот сезон станет отличным началом его карьеры в НХЛ. Надеюсь, что он продолжит в том же духе и будет радовать болельщиков и самого себя. Видно, что он получает от игры огромное удовольствие, отсюда такие результаты. Главное, чтоб без травм», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В трех матчах серии первого раунда против «Блюз» российский форвард «Миннесоты» набрал 5 (4+1) очков. Во второй игре против «Сент-Луиса» Капризов оформил свой первый хет-трик в плей-офф НХЛ, который стал также и дебютным для всей франшизы.