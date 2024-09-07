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7 сентября, 23:20

Каменский: «Мичков — талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»?»

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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил шансы новичка «Филадельфии» Матвея Мичкова завоевать «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Мичков — талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»? Все будет зависеть от него. Мастерство и желание проявить себя за океаном у парня точно имеются. Плюс, конечно, важно, будут ли ему помогать партнеры. Шансы стать лидером на льду ему однозначно предоставят. Если Матвей справится с данной задачей и станет приносить пользу, Джон Торторелла будет под него подстраиваться», — сказал Каменский RT.

Ранее издание The Athletic опубликовало рейтинг претендентов на «Колдер Трофи». Лидером рейтинга стал российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. В топ-3 также Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и Логан Стэнковен из «Далласа».

Источник: RT
Матвей Мичков
ХК Филадельфия Флайерз
Валерий Каменский
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