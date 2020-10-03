Каменский оценил игру россиян в финале Кубка Стэнли

Легендарный хоккеист Валерий Каменский в интервью «Известиям» отметил, что каждый из российских игроков сыграл свою роль в финале Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас».

— В целом как проявили себя российские хоккеисты в финале?

— Каждый сыграл серьезную роль в своих командах и их успехах. Про вратарей я уже говорил. Про Кучерова тоже много сказано, он — настоящий лидер и вожак «Тампы», и особенно был важен для нее в связи с травмой капитана Стивена Стэмкоса. Без Александра Радулова «Даллас» вряд ли бы дошел до финала. Волков сыграл немного, но успел немало — заработал в шестом матче решающее удаление, с которого «Тампа» открыла счет в игре.

— Как вам Гурьянов?

— Гурьянов — это, конечно, открытие плей-офф. Парень имеет большое будущее в НХЛ. И надеюсь, что дальше будет только совершенствоваться. У него все впереди. Теперь в следующие сезоны надо будет подтверждать тот результат, которого он добился. Хоккей, который Денис большую часть плей-офф показывал, радует и болельщиков, и специалистов.

— Сергачев?

— Сергачев уверено и надежно играет в обороне и помогает атаке. Здорово, что у нас появляется все больше сильных атакующих защитников.