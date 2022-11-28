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Сегодня, 11:48

Каменский — о результативной серии Капризова: «Дай бог, чтобы она шла весь сезон!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

«Он лидер команды. Хочу пожелать ему успехов, дальнейших очков и голов. Радует нас. Дай бог, чтобы так было и дальше. Он уже доказал, что является игроком высокого уровня. Дай бог, чтобы эта серия шла весь сезон!» — сказал Каменский «СЭ».

25-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой матча с «Аризоной». В текущем сезоне Капризов провел 21 матч, в которых набрал 27 (13+14) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Валерий Каменский
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Терещенко оценил игру Капризова в матче с «Аризоной»: «Он лидер! Это его работа»
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Эдмонтон

 21 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 21 32
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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Бо Хорват

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Коннор Макдэвид

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Линус Ульмарк

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Бостон

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Витек Ванечек

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