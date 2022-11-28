Каменский — о результативной серии Капризова: «Дай бог, чтобы она шла весь сезон!»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:3).

«Он лидер команды. Хочу пожелать ему успехов, дальнейших очков и голов. Радует нас. Дай бог, чтобы так было и дальше. Он уже доказал, что является игроком высокого уровня. Дай бог, чтобы эта серия шла весь сезон!» — сказал Каменский «СЭ».

25-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка и стал второй звездой матча с «Аризоной». В текущем сезоне Капризов провел 21 матч, в которых набрал 27 (13+14) очков.