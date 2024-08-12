«Калгари» заключил новый контракт с россиянином Яном Кузнецовым

«Калгари» подписал новый контракт с российским защитником Яном Кузнецовым, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один сезон.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 1 матч в составе «Калгари». Он сыграл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Калгари», набрав 14 (5+8) очков.