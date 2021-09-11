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«Калгари» заключил контракты с двумя защитниками

15:48
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Защитник Майкл Стоун подписал новый контракт с «Калгари», информирует официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.

Защитник Эрик Гудбрэнсон также подписал контракт с «Калгари». Срок соглашения составляет один год. Зарплата 29-летнего игрока — 1,95 млн.

В прошедшем сезоне Гудбрэнсон провел 36 встреч за «Оттаву», в которых набрал 3 (1+2) очка. За «Нэшвилл» канадец отыграл девять матчей, набрав 1 (0+1) очко.

В минувшем сезоне Стоун провел 21 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».

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Иван Шитик все материалы автора

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