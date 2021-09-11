«Калгари» заключил контракты с двумя защитниками
15:48
Защитник Майкл Стоун подписал новый контракт с «Калгари», информирует официальный сайт клуба.
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.
Защитник Эрик Гудбрэнсон также подписал контракт с «Калгари». Срок соглашения составляет один год. Зарплата 29-летнего игрока — 1,95 млн.
В прошедшем сезоне Гудбрэнсон провел 36 встреч за «Оттаву», в которых набрал 3 (1+2) очка. За «Нэшвилл» канадец отыграл девять матчей, набрав 1 (0+1) очко.
В минувшем сезоне Стоун провел 21 игру в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1».
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