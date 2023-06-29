«Калгари» задрафтовал голкипера Егорова под 176-м номером

«Калгари» выбрал российского голкипера московского «Динамо» Егора Егорова под 176-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В минувшем сезоне 17-летний вратарь провел 15 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых одержал девять побед с 91,5 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,29.