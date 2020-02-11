«Калгари» забросил шесть шайб «Сан-Хосе»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

Канадский клуб с 64 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 52 очками идет предпоследним на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Голы: Лучич — 6 (бол., Баклунд, Андерссон), 4:05 — 0:1. Ридер — 4 (Янковски, Риналдо), 4:39 — 0:2. Риналдо — 3 (Годро, Монахэн), 9:23 — 0:3. Э. Карлссон — 6 (Гудроу, Власик), 12:47 — 1:3. Бернс — 12 (бол., Майер, Э. Карлссон), 24:51 — 2:3. Янковски — 3 (Лучич, Хэнифин), 30:46 — 2:4. Ткачак — 19 (бол., Хэнифин, Линдхольм), 41:26 — 2:5. Баклунд — 7 (бол., Манджапане, Лучич), 54:08 — 2:6.

Вратари: Делл — Риттих.

Штраф: 24 — 4.

Броски: 36 (10+13+13) — 37 (15+14+8).

Наши: Летунов (8.34/0/0) — -.

11 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.