«Калгари» обыграл «Юту»

«Калгари» победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У «Калгари» заброшенными шайбами отметились Егор Шарангович и Коннор Зари.

«Калгари» в 30 матчах набрал 26 очков и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 31 очком после 30 игр расположилась на восьмом месте.

В следующем матче «Калгари» 9 декабря примет «Баффало», «Юта» в тот же день сыграет на своем льду с «Лос-Анджелесом».