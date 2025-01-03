«Юта» обыграла «Калгари», Сергачев сделал голевую передачу
«Юта» на выезде переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 20-й в этом сезоне. Всего на его счету 28 (8+20) очков в 38 играх.
«Юта» прервала свою серию поражений и с 40 очками в 38 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке — 43 очка в 38 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Юта» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Голы: Крауз — 5 (Коул), 8:51 — 0:1. Коулмэн — 9 (бол., Кадри, Андерссон), 19:12 — 1:1. Кули — 10 (бол., Гюнтер, Келлер), 26:19 — 1:2. Зари — 10 (Шарангович, Уигар), 27:26 — 2:2. Пачал — 2 (Коронато, Коулмэн), 35:14 — 3:2. Келлер — 14 (Мяяття, Хэйтон), 40:37 — 3:3. Крауз — 6 (Бьюгстад, Мяяття), 42:35 — 3:4. Стенлунд — 7 (п.в., Керфут, Сергачев), 59:00 — 3:5.
Нереализованный буллит: Керфут (Ю), 50:15.
Вратари: Владарж (58:10 — 59:00) — Веймелка.
Штраф: 18 — 20.
Броски: 26 (10+10+6) — 26 (6+9+11).
Наши: — - Сергачев (27.14/3/+2).
3 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17160 зрителей.
|Столичный дивизион
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|1
|Вашингтон
|38
|25
|13
|53
|2
|Нью-Джерси
|41
|24
|17
|51
|3
|Каролина
|38
|23
|15
|48
|4
|Питтсбург
|39
|17
|22
|39
|5
|Филадельфия
|38
|17
|21
|38
|6
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|39
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|35
|Атлантический дивизион
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|В
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|24
|15
|50
|2
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|23
|16
|48
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|40
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|20
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|4
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|20
|14
|42
|5
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|37
|19
|18
|40
|6
|Монреаль
|37
|17
|20
|37
|7
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|16
|22
|36
|8
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|38
|14
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|56
|2
|Миннесота
|39
|24
|15
|52
|3
|Даллас
|37
|23
|14
|47
|4
|Колорадо
|38
|23
|15
|46
|5
|Юта
|38
|17
|21
|40
|6
|Сент-Луис
|39
|18
|21
|40
|7
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|38
|11
|27
|29
|8
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|38
|12
|26
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|37
|25
|12
|53
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|37
|22
|15
|47
|4
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|5
|Ванкувер
|36
|17
|19
|42
|6
|Анахайм
|37
|16
|21
|36
|7
|Сиэтл
|38
|17
|21
|36
|8
|Сан-Хосе
|40
|11
|29
|28
|3.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|3 : 4 Б
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1
|3.01
|03:00
|
Флорида – Каролина
|1 : 3
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|4 : 5
|3.01
|03:30
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 2
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|3.01
|04:00
|
Даллас – Оттава
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Баффало
|6 : 5 ОТ
|3.01
|05:00
|
Калгари – Юта
|3 : 5
|3.01
|06:00
|
Вегас – Филадельфия
|- : -
|3.01
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -