«Калгари» выставил Просветова на драфт отказов

Российский голкипер «Калгари» Иван Просветов выставлен клубом на драфт отказов, сообщает пресс-служба «Флэймз».

26-летний россиянин подписал годичный контракт с «Калгари» в июле 2025 года. В мае он расторг соглашение с ЦСКА, за который выступал в прошедшем сезоне.

За армейцев Просветов провел 38 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ с 91,96 процента отраженных бросков. В плей-офф на счету голкипера 88,89 процента отраженных бросков в 5 играх.