«Калгари» выбрал российского нападающего Гридина на драфте НХЛ

«Калгари» под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2024 выбрал российского нападающего «Маскегон Ламберджэкс» Матвея Гридина. Он стал четвертым россиянином, выбранным в первом раунде.

18-летний Гридин в сезоне-2023/24 сыграл в 60 матчах USHL и набрал 83 (38+45) очка, став лучшим бомбардиром.