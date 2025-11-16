«Калгари» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в гостях одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Виннипег» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 18 матчах. «Калгари» идет на последней, 16-й строчке с 13 очками в 20 играх.