«Калгари» по буллитам уступил «Виннипегу», Гридин забил гол

«Калгари» в предсезонном матче НХЛ уступил «Виннипегу» в серии буллитов со счетом 4:5.

В составе «Флэймз» дубль оформил Назем Кадри, еще по голу забили Матвей Гридин и Джоэл Хенли. У «Джетс» шайбы забросили Хейдн Флери, Густав Нюквист, Алекс Иафалло и Паркер Форд, Таннер Пирсон забил победный буллит, Владислав Наместников отметился результативной передачей.

В стартовом матче регулярного чемпионата «Калгари» 9 октября на выезде встретится с «Эдмонтоном», «Виннипег» 10 октября примет «Даллас».