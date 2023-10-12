«Калгари» выиграл у «Виннипега». Задоров набрал 1 очко
«Калгари» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. У форварда «Джетс» Владислава Наместникова — «-2».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Виннипег» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Голы: Манджапане — 1 (бол., Ружичка, Хэнифин), 12:29 — 1:0. Коннор — 1 (Самберг, Пионк), 14:48 — 1:1. Уигар — 1 (Задоров, Дуэр), 17:50 — 2:1. Иафалло — 1 (Демело, Лаури), 31:19 — 2:2. Андерссон — 1 (мен., Линдхольм), 33:49 — 3:2. Шайфли — 1 (Моррисси), 54:18 — 3:3. Линдхольм — 1 (Манджапане, Юбердо), 58:28 — 4:3. Манджапане — 2 (п.в., Юбердо, Линдхольм), 59:53 — 5:3.
Вратари: Маркстрем — Хеллибак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (8+6+8) — 37 (15+14+8).
Наши: Задоров (18.28/0/+1) — Наместников (9.57/1/-2).
12 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|2 : 5
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|8 : 1
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|5 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Джон Таварес
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00