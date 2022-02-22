Гол Линдхольма на 60-й минуте принес «Калгари» победу над «Виннипегом»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:1.

В составе «Флэймз» отличились Шон Монахан и Элиас Линдхольм, который забросил за 47 секунд до конца третьего периода, а также Тайлер Тоффоли. У «Джетс» гол на счету Доминика Тонинато.

После этого матча «Калгари» с 66 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 52 очками — на 11-й строчке.