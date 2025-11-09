«Калгари» вернул защитника Мироманова из АХЛ

«Калгари» вернул российского защитника Даниила Мироманова из АХЛ.

Хоккеист прошел через драфт отказов и выступал за фарм-клуб, где провел семь матчей, набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6».

В марте 2024 года после обмена из «Вегаса» Мироманов подписал двухлетний контракт с «Калгари». Его соглашение с клубом действует до конца сезона-2025/26.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Мироманова 7 голов и 16 передач в 94 матчах. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в одном матче «Калгари» и не отметился результативными действиями.

В АХЛ на его счету 95 игр и 68 (21+47) очков за карьеру.