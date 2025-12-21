«Калгари» победил «Вегас», Кузнецов сделал голевой пас

«Калгари» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев две шайбы забросил Микаэль Баклунд, по три голевые передачи сделали Коннор Зэри и Маккензи Уигар. Результативной передачей также отметился Ян Кузнецов. У гостей голы забили Кэидан Корчак, Марк Стоун и Райлли Смит.

«Калгари» набрал 34 очка и поднялся на 11-е место в таблице Западной конференции. «Флэймз одержали вторую победу подряд.

«Вегас» с 42 очками — на 5-й строчке «Запада». «Голден Найтс» потерпели второе поражение подряд.