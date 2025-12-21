Хоккей
Сегодня, 08:36

«Калгари» победил «Вегас», Кузнецов сделал голевой пас

Руслан Минаев

«Калгари» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев две шайбы забросил Микаэль Баклунд, по три голевые передачи сделали Коннор Зэри и Маккензи Уигар. Результативной передачей также отметился Ян Кузнецов. У гостей голы забили Кэидан Корчак, Марк Стоун и Райлли Смит.

«Калгари» набрал 34 очка и поднялся на 11-е место в таблице Западной конференции. «Флэймз одержали вторую победу подряд.

«Вегас» с 42 очками — на 5-й строчке «Запада». «Голден Найтс» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 декабря, 06:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Вегас

«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» победил «Сан-Хосе», у Аскарова 28 сейвов

НХЛ, результаты и видео голов 20-21 декабря: «Тампа» победила «Каролина», «Вашингтон» уступил «Детройту» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 22 13 47
2 Вашингтон 35 19 16 42
3 Айлендерс 36 19 17 42
4 Филадельфия 34 17 17 41
5 Нью-Джерси 35 20 15 41
6 Рейнджерс 37 18 19 40
7 Питтсбург 34 14 20 37
8 Коламбус 34 14 20 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 36 20 16 43
2 Монреаль 35 19 16 42
3 Тампа-Бэй 35 19 16 41
4 Бостон 36 20 16 41
5 Флорида 35 19 16 40
6 Оттава 34 17 17 38
7 Баффало 34 16 18 36
8 Торонто 34 15 19 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 34 25 9 57
2 Даллас 36 24 12 53
3 Миннесота 36 22 14 49
4 Юта 37 17 20 37
5 Сент-Луис 37 14 23 36
6 Виннипег 34 15 19 32
7 Нэшвилл 34 14 20 32
8 Чикаго 35 13 22 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 16 17 42
2 Анахайм 35 20 15 42
3 Эдмонтон 36 17 19 40
4 Лос-Анджелес 34 15 19 39
5 Сан-Хосе 36 17 19 37
6 Калгари 36 15 21 34
7 Ванкувер 35 15 20 33
8 Сиэтл 33 13 20 32
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 01:00 Баффало – Айлендерс 3 : 2 Б
21.12 02:00 Флорида – Сент-Луис 2 : 6
21.12 03:00 Нэшвилл – Торонто 5 : 3
21.12 03:00 Тампа-Бэй – Каролина 6 : 4
21.12 03:00 Монреаль – Питтсбург 4 : 0
21.12 03:00 Бостон – Ванкувер 4 : 5 Б
21.12 06:00 Сан-Хосе – Сиэтл 2 : 4
21.12 06:00 Анахайм – Коламбус 4 : 3
21.12 06:00 Калгари – Вегас 6 : 3
21.12 21:00 Детройт – Вашингтон - : -
Все результаты / календарь

