«Калгари» победил «Вегас», Кузнецов сделал голевой пас
«Калгари» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У хозяев две шайбы забросил Микаэль Баклунд, по три голевые передачи сделали Коннор Зэри и Маккензи Уигар. Результативной передачей также отметился Ян Кузнецов. У гостей голы забили Кэидан Корчак, Марк Стоун и Райлли Смит.
«Калгари» набрал 34 очка и поднялся на 11-е место в таблице Западной конференции. «Флэймз одержали вторую победу подряд.
«Вегас» с 42 очками — на 5-й строчке «Запада». «Голден Найтс» потерпели второе поражение подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|22
|13
|47
|2
|Вашингтон
|35
|19
|16
|42
|3
|Айлендерс
|36
|19
|17
|42
|4
|Филадельфия
|34
|17
|17
|41
|5
|Нью-Джерси
|35
|20
|15
|41
|6
|Рейнджерс
|37
|18
|19
|40
|7
|Питтсбург
|34
|14
|20
|37
|8
|Коламбус
|34
|14
|20
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|36
|20
|16
|43
|2
|Монреаль
|35
|19
|16
|42
|3
|Тампа-Бэй
|35
|19
|16
|41
|4
|Бостон
|36
|20
|16
|41
|5
|Флорида
|35
|19
|16
|40
|6
|Оттава
|34
|17
|17
|38
|7
|Баффало
|34
|16
|18
|36
|8
|Торонто
|34
|15
|19
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|34
|25
|9
|57
|2
|Даллас
|36
|24
|12
|53
|3
|Миннесота
|36
|22
|14
|49
|4
|Юта
|37
|17
|20
|37
|5
|Сент-Луис
|37
|14
|23
|36
|6
|Виннипег
|34
|15
|19
|32
|7
|Нэшвилл
|34
|14
|20
|32
|8
|Чикаго
|35
|13
|22
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|16
|17
|42
|2
|Анахайм
|35
|20
|15
|42
|3
|Эдмонтон
|36
|17
|19
|40
|4
|Лос-Анджелес
|34
|15
|19
|39
|5
|Сан-Хосе
|36
|17
|19
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|34
|7
|Ванкувер
|35
|15
|20
|33
|8
|Сиэтл
|33
|13
|20
|32
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
|21.12
|01:00
|Баффало – Айлендерс
|3 : 2 Б
|21.12
|02:00
|Флорида – Сент-Луис
|2 : 6
|21.12
|03:00
|Нэшвилл – Торонто
|5 : 3
|21.12
|03:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|6 : 4
|21.12
|03:00
|Монреаль – Питтсбург
|4 : 0
|21.12
|03:00
|Бостон – Ванкувер
|4 : 5 Б
|21.12
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|2 : 4
|21.12
|06:00
|Анахайм – Коламбус
|4 : 3
|21.12
|06:00
|Калгари – Вегас
|6 : 3
|21.12
|21:00
|Детройт – Вашингтон
|- : -
