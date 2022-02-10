«Калгари» всухую разгромил «Вегас», Задоров отдал голевую передачу
«Калгари» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата — 6:0.
В составе «Флэймз» дублем отличился Эндрю Манджапане, по одной шайбе забросили Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачак. Защитник «Калгари» Никита Задоров поучаствовал в голе Ткачака, на счету россиянина результативная передача.
«Калгари» одержал четвертую победу подряд и прервал серию «Вегаса» из трех побед кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вегас» — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Голы: Годро — 19 (Ткачак, Гудбрэнсон), 5:03 — 1:0. Баклунд — 7 (Хэнифин, Шилингтон), 12:24 — 2:0. Линдхольм — 16 (Ткачак, Танев), 15:06 — 3:0. Манджапане — 21 (Баклунд, Коулмэн), 26:57 — 4:0. Ткачак — 21 (Баклунд, Задоров), 43:09 — 5:0. Манджапане — 22 (бол., Баклунд, Хэнифин), 55:44 — 6:0.
Вратари: Маркстрем — Ленер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (14+11+8) — 28 (5+10+13).
Наши: Задоров (16.54/2/+2) — Дадонов (17.02/1/-1).
10 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Каролина
|44
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|13
|65
|2
|Рейнджерс
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|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|47
|28
|19
|64
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|59
|5
|Коламбус
|44
|21
|23
|43
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|44
|26
|18
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|42
|16
|26
|36
|7
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|8
|Монреаль
|45
|8
|37
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|46
|11
|35
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|47
|21
|26
|48
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 6
|10.02
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|4 : 3
|10.02
|04:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|1 : 4
|10.02
|05:30
|
Калгари – Вегас
|6 : 0
|10.02
|06:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
|10.02
|06:30
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|34
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09