«Калгари» всухую разгромил «Вегас», Задоров отдал голевую передачу

«Калгари» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата — 6:0.

В составе «Флэймз» дублем отличился Эндрю Манджапане, по одной шайбе забросили Джонни Годро, Микаэль Баклунд, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачак. Защитник «Калгари» Никита Задоров поучаствовал в голе Ткачака, на счету россиянина результативная передача.

«Калгари» одержал четвертую победу подряд и прервал серию «Вегаса» из трех побед кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Годро — 19 (Ткачак, Гудбрэнсон), 5:03 — 1:0. Баклунд — 7 (Хэнифин, Шилингтон), 12:24 — 2:0. Линдхольм — 16 (Ткачак, Танев), 15:06 — 3:0. Манджапане — 21 (Баклунд, Коулмэн), 26:57 — 4:0. Ткачак — 21 (Баклунд, Задоров), 43:09 — 5:0. Манджапане — 22 (бол., Баклунд, Хэнифин), 55:44 — 6:0.

Вратари: Маркстрем — Ленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (14+11+8) — 28 (5+10+13).

Наши: Задоров (16.54/2/+2) — Дадонов (17.02/1/-1).

10 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.