«Калгари» обыграл «Вегас». «Голден Найтс» потерпели первое поражение в сезоне

«Калгари» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для «Голден Найтс» это поражение стало первым в сезоне.

«калгари» с тремя победами идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Вегас» занимает 3-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Каррье — 1 (Уайтклауд, Руа), 3:55 — 0:1. Хауден — 1 (Макнэбб, Стоун), 15:23 — 0:2. Линдхольм — 2 (бол., Юбердо, Кадри), 30:43 — 1:2. Тоффоли — 2 (бол., Андерссон, Юбердо), 33:19 — 2:2. Баклунд — 2 (Коулмэн, Уигар), 55:31 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Томпсон (58:11).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (13+15+12) — 21 (9+7+5).

Наши: Задоров (17.26/2/0) — -.

19 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16944 зрителя.