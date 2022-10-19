«Калгари» обыграл «Вегас». «Голден Найтс» потерпели первое поражение в сезоне
«Калгари» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для «Голден Найтс» это поражение стало первым в сезоне.
«калгари» с тремя победами идет на 2-м месте в Западной конференции, а «Вегас» занимает 3-ю строчку.
НХЛ
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«Калгари» — «Вегас» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Каррье — 1 (Уайтклауд, Руа), 3:55 — 0:1. Хауден — 1 (Макнэбб, Стоун), 15:23 — 0:2. Линдхольм — 2 (бол., Юбердо, Кадри), 30:43 — 1:2. Тоффоли — 2 (бол., Андерссон, Юбердо), 33:19 — 2:2. Баклунд — 2 (Коулмэн, Уигар), 55:31 — 3:2.
Вратари: Маркстрем — Томпсон (58:11).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 40 (13+15+12) — 21 (9+7+5).
Наши: Задоров (17.26/2/0) — -.
19 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16944 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Филадельфия
|3
|3
|0
|6
|3
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|19.10
|02:00
|
Коламбус – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|19.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|4 : 2
|19.10
|02:00
|
Оттава – Бостон
|7 : 5
|19.10
|02:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|5 : 2
|19.10
|03:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.10
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|2 : 3
|19.10
|04:00
|
Калгари – Вегас
|3 : 2
|19.10
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|2 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00