Барбашев набрал одно очко в победном матче «Вегаса» с «Калгари»

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«Вегас» в гостях обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Иван Барбашев отметился одной голевой передачей.

«Вегас» набрал 96 очков и лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 10-й строчке — 79 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Маршессо — 23 (Айкел, Пьетранджело), 11:43 — 0:1. Амадио — 12 (Теодор, Барбашев), 15:23 — 0:2. Лучич — 6 (Дуэр), 19:02 — 1:2. Руа — 12 (Кессел, Стивенсон), 45:19 — 1:3. Кадри — 21 (бол., Юбердо, Уигар), 52:33 — 2:3.

Вратари: Маркстрем — Томпсон (Куик, 53:53).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 44 (14+12+18) — 32 (12+8+12).

Наши: Задоров (20.38/2/-1) — Барбашев (16.31/1/0), Дорофеев (15.09/3/0).

24 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18157 зрителей.