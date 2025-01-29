«Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари», Овечкин не набрал очков
«Вашингтон» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
За «Кэпиталз» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. Капитан команды Александр Овечкин провел на льду 16 минут и не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 34 (22+12) очка в 34 играх.
Автором единственного гола «Калгари» стал Блейк Коулман. Нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. На счету 28-летнего россиянина 15 (4+11) очков за 37 матчей в нынешнем сезоне.
«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками в 50 матчах, «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 55 баллами в 49 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
Результаты / календарь
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1.02
2.02
3.02
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
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