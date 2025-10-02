«Ванкувер» разгромил «Калгари» в предсезонном матче

«Ванкувер» крупно обыграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 8:1.

Российский голкипер «Флэймз» Иван Просветов сыграл 31 с половиной минуту и отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Калгари» 9-го сыграет с «Эдмонтоном», а «Ванкувер» — 10-го с «Флэймз».

НХЛ

Предсезонный матч

«Калгари» — «Ванкувер» — 1:8 (0:4, 1:2, 0:2)