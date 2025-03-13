«Ванкувер» по буллитам обыграл «Калгари»

«Ванкувер» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Кэнакс» голы забили Пиус Сутер, Джейк Дебраск и Элиас Петтерссон. У «Флэймз» отличились Назем Кадри и Джонатан Юбердо, оформивший дубль. Автором победного буллита стал Конор Гарлэнд.

«Ванкувер» с 71 очком в 65 играх занимает 9-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке — 71 очко в 64 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сутер — 17 (М. Петтерссон, Гронек), 13:33 — 0:1. Кадри — 23 (Андерссон, Бол), 17:53 — 1:1. Дебраск — 23 (бол., Хьюз, Э. Петтерссон), 30:32 — 1:2. Юбердо — 23 (мен., Руни, Уигар), 33:58 — 2:2. Юбердо — 24 (бол., Уигар, Кадри), 36:01 — 3:2. Э. Петтерссон — 14 (Хегландер, Манчини), 53:16 — 3:3.

Победный буллит: Гарлэнд.

Вратари: Вольф — Ланкинен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (12+7+4+0) — 31 (7+5+17+2).

13 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.