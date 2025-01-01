«Калгари» победил «Ванкувер»

«Калгари» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Джонатан Юбердо. У гостей шайбу забросил Брок Босер.

«Калгари» набрал 43 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» с 42 очками — на 9-й строчке.