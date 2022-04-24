«Калгари» дома обыграл «Ванкувер»

«Калгари» в домашнем матче обыграл «Ванкувер» (6:3) в регулярном сезоне НХЛ.

В составе победителей отметились Линдхольм, Дюбе, Ритчи, Гордо и Никита Задоров. Это 4-я шайба россиянина в этом сезоне.

«Калгари» набрал 106 очков в 78 матчах и расположился на 4-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» (81) идет на 10-й строчке.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

Голы: Линдхольм — 40 (бол., Годро, Хэнифин), 22:44 — 1:0. Дюбе — 15 (Ярнкрок, Танев), 23:00 — 2:0. Хьюз — 7 (Подколзин, Миллер), 38:46 — 2:1. Гарлэнд — 18 (Майерс, Миллер), 45:36 — 2:2. Ритчи — 3 (Танев, Льюис), 45:50 — 3:2. Дюбе — 16 (Линдхольм), 53:33 — 4:2. Задоров — 4 (Баклунд), 53:45 — 5:2. Петтерссон — 32 (Хьюз, Миллер), 57:35 — 5:3. Годро — 39 (п.в., Ткачак, Танев), 58:21 — 6:3.

Вратари: Владарж — Демко (54:11 — 55:01, 55:21 — 57:35, 58:06 — 58:21).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+16+7) — 33 (7+13+13).

Наши: Задоров (15.29/2/+1) — Подколзин (15.44/0/-1).

24 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17533 зрителя.