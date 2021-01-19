«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд

«Калгари» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Кэнакс» проиграли третью встречу кряду.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров провел на льду 13 минут 38 секунд, отметившись броском по воротам и двумя силовыми приемами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Виртанен — 1 (Миллер), 10:17 — 0:1. Годро — 2 (Монахэн), 32:05 — 1:1. Баклунд — 1 (Лучич, Лейво), 33:30 — 2:1. Линдхольм — 2 (бол., Годро), 39:58 — 3:1. Джиордано — 1 (бол.), 46:40 — 4:1. Майерс — 1 (мен.), 53:15 — 4:2. Андерссон — 1 (п.в., Монахэн), 59:05 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Демко (55:22 — 59:05).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 32 (4+20+8) — 27 (16+3+8).

Наши: Нестеров (13.38/1/0) — -.

19 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.