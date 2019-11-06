«Калгари» в овертайме обыграл «Аризону»

«Калгари» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в воертайме забросил Мэттью Ткачак.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Аризона» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Келлер — 2 (Шмолц , Гарлэнд), 8:29 — 0:1. Дворак — 6 (Кессел, Голигоски), 24:09 — 0:2. Годро — 4 (бол., Ткачак, Монахэн), 37:16 — 1:2. Хиностроза — 1 (Степан, Грабнер), 50:31 — 1:3. Ткачак — 8 (бол., Линдхольм, Джиордано), 56:30 — 2:3. Джиордано — 4 (Андерссон, Монахэн), 57:19 — 3:3. Ткачак — 9, 64:25 — 4:3.

Вратари: Риттих (57:05 — 57:19) — Раанта.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 43 (9+14+17+3) — 37 (10+13+9+5).

Наши: — - Любушкин (9.51/0/+1).

6 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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