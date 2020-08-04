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«Калгари» уступил «Виннипегу» во втором матче серии

00:19
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«Виннипег» переиграл «Калгари» в серии квалификационного раунда Кубка Стэнли (2:3). Счет стал равный — 1-1.

Следующая встреча состоится 5 августа.

НХЛ

Кубок Стэнли

Квалификационный раунд

Второй матч

«Калгари» — «Виннипег» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Харкинс — 3 (Лаури, Рословик), 7:18 — 0:1. Лаури — 5 (Рословик, Моррисси), 25:43 — 0:2. Линдхольм — 30, 31:29 — 1:2. Беннетт — 9 (Лучич, Хэнифин), 37:29 — 2:2. Элерс — 26 (бол., Пионк, Коннор), 50:24 — 2:3.

Вратари: Тэлбот (58:23) — Хеллебайк.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 30 (10+11+9) — 26 (9+11+6).

Наши: — - Куликов (20.01/0/0).

3 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

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