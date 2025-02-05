«Калгари» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» победил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

За «Мэйп-Лифс» хет-триком отметился Вильям Нюландер, еще по шайбе забросили Джон Таварес, Бобби Макманн и Мэттью Найз.

Авторами голов «Флэймз» стали Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Джоэл Фараби.

«Торонто» набрал 66 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 59 баллами.