«Калгари» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Торонто» победил «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.
За «Мэйп-Лифс» хет-триком отметился Вильям Нюландер, еще по шайбе забросили Джон Таварес, Бобби Макманн и Мэттью Найз.
Авторами голов «Флэймз» стали Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Джоэл Фараби.
«Торонто» набрал 66 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 59 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|55
|23
|32
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|53
|32
|21
|66
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Детройт
|54
|28
|26
|61
|5
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|6
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|7
|Монреаль
|53
|25
|28
|55
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|53
|34
|19
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|55
|31
|24
|64
|5
|Юта
|53
|22
|31
|53
|6
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|53
|26
|27
|59
|5
|Ванкувер
|53
|24
|29
|59
|6
|Анахайм
|53
|23
|30
|52
|7
|Сиэтл
|55
|23
|32
|50
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|36
Результаты / календарь
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22.02
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|3 : 6
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 0
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|4 : 5 Б
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|3 : 4
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|2 : 1
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