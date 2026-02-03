Три очка Нюландера принесли «Торонто» победу над «Калгари»

«Торонто» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Голы «Мэйпл Лифс» забили Матиас Маччелли, Трой Стечер, Бобби Макманн и Вильям Нюландер, который также отметился 2 результативными передачами. У «Флэймз» по 2 (1+1) очка заработали Назем Кадри и Джоэл Фараби.

«Торонто» набрал 61 очко за 56 матчей и поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. «Калгари» (50 очков после 55 игр) располагается на 14-й строчке «Запада».

В следующем матче «Торонто» 4 февраля сыграет с «Эдмонтоном», а «Калгари» встретится с «Ойлерз» 5 февраля.