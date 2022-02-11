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Сегодня, 07:36

«Калгари» обыграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Калгари» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали пятую победу кряду, прервав шестиматчевую победную серию «Мэйпл Лифс».

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 15 минут 39 секунд. Результативными действиями он не отметился. Нападающий Илья Михеев провел на льду 16 минут 41 секунду в составе «Торонто».

«Калгари» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Голы: Сандин — 2 (Нюландер, Таварес), 23:49 — 0:1. Манджапане — 23 (Баклунд, Коулмэн), 24:13 — 1:1. Хэнифин — 5 (Андерссон, Ткачак), 33:03 — 2:1. Шилингтон — 6 (бол., Хэнифин, Баклунд), 33:35 — 3:1. Линдхольм — 17 (Годро, Танев), 35:54 — 4:1. Андерссон — 2 (Ткачак, Хэнифин), 41:16 — 5:1. Бантинг — 14 (Мэттьюс, Лильегрен), 45:06 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Кэмпбелл (27:08 — 27:10).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 26 (11+9+6) — 48 (18+14+16).

Наши: Задоров (15.38/1/0) — Михеев (16.41/1/0).

11 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 43 24 19 54
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
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17.02
11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
11.02 03:00
Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 7
11.02 05:00
Калгари – Торонто
 5 : 2
11.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 - : -
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И О
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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