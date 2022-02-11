«Калгари» обыграл «Торонто»

«Калгари» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали пятую победу кряду, прервав шестиматчевую победную серию «Мэйпл Лифс».

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров сыграл 15 минут 39 секунд. Результативными действиями он не отметился. Нападающий Илья Михеев провел на льду 16 минут 41 секунду в составе «Торонто».

«Калгари» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Торонто» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Голы: Сандин — 2 (Нюландер, Таварес), 23:49 — 0:1. Манджапане — 23 (Баклунд, Коулмэн), 24:13 — 1:1. Хэнифин — 5 (Андерссон, Ткачак), 33:03 — 2:1. Шилингтон — 6 (бол., Хэнифин, Баклунд), 33:35 — 3:1. Линдхольм — 17 (Годро, Танев), 35:54 — 4:1. Андерссон — 2 (Ткачак, Хэнифин), 41:16 — 5:1. Бантинг — 14 (Мэттьюс, Лильегрен), 45:06 — 5:2.

Вратари: Маркстрем — Кэмпбелл (27:08 — 27:10).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 26 (11+9+6) — 48 (18+14+16).

Наши: Задоров (15.38/1/0) — Михеев (16.41/1/0).

11 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.