«Торонто» одержал третью победу кряду

«Торонто» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Мэйпл Ливз» одержали третью победу кряду.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров сыграл 14 минут 22 секунды при показателе полезности «-2». Нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев сыграл 18 минут 25 секунд и отметился одним броском при показателе полезности «-1».

«Торонто» лидирует в Северном дивизионе. «Калгари» занимает 6-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Симмондс — 2 (Холл, Веси), 3:44 — 0:1. Мэттьюс — 4 (бол., Марнер, Райлли), 14:16 — 0:2. Годро — 3 (Монахэн, Хэнифин), 21:08 — 1:2. Бойд — 1 (Энгвалль, Маззин), 22:09 — 1:3. Лучич — 1 (Вялимяки, Баклунд), 34:21 — 2:3. Годро — 4 (бол., Монахэн, Джиордано), 49:03 — 3:3. Марнер — 5 (Мэттьюс, Райлли), 52:14 — 3:4.

Вратари: Маркстрем (58:21) — Андерсен.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (1+18+7) — 21 (10+5+6).

Наши: Нестеров (14.22/0/-2) — Михеев (18.25/1/-1).

27 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.