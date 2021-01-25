«Торонто» обыграл «Калгари», у Райлли три голевые передачи

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Калгари» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Щон Монахан и Элиас Линдхольм, гости ответили точными бросками Джейка Маззина, Уэйна Симмондса и Остона Мэттьюса. Защитник Морган Райлли отметился ассистентским хет-триком.

После этого матча «Торонто» с 10 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Калгари» с 5 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

25 января. Калгари. Стадион «Скоушабэнк-Сэдлдоум»