«Калгари» выиграл у «Тампы», Гридин отдал передачу на гол в овертайме

«Калгари» победил «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев в основное время забили Виктор Олофссон, Морган Фрост и Микаэль Баклунд, у гостей — Райан Макдона, Даррен Рэддиш и Понтус Хольмберг. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 32-летнего игрока 119 (40+79) очков в 66 матчах.

В овертайме забил Райан Строум, которому в том числе ассистировал российский нападающий Матвей Гридин. В сезоне-2025/26 у 20-летнего игрока 12 (4+8) очков в 26 играх.

«Тампа» проиграла после трех побед подряд. Она занимает третье место в таблице Восточной конференции (91 очко после 69 встреч). «Калгари» (65 очков после 70 игр) располагается на 14-м месте в Западной конференции.

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