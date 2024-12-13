«Калгари» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» крупно обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

«Тампа» набрала 32 очка в 27 матчах и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 33 очка в 30 играх.